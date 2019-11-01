واشنطن: إيران انفقت مليار دولار لدعم الإرهاب وداعش يوجه متابعيه عبر الإنترنت

القاهرة – مصراوي:

قال تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الإرهاب، إن إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم، لافتًا إلى أن النظام هناك أنفق حوالي مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية.

وأكد التقرير الذي صدر اليوم الجمعة، عن الإرهاب في 2018، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن إيران مولت جماعات إرهابية دولية مثل "حزب الله"، وحركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني".

وأضاف أن إيران واصلت تسهيل عمل شبكة للقاعدة تعمل على إرسال المقاتلين والأموال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا.

وشدد أنه على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا واليمن.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه بالرغم من خسارة أراضيه فقد أثبت تنظيم داعش قدرته على التكيف خصوصًا من خلال جهوده لتوجيه متابعيه عبر الإنترنت.

وتمكنت الولايات المتحدة منذ أيام، من قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تمكنت من تحديد هوية البغدادي الذي فجر نفسه مع اثنتين من زوجاته وثلاثة أطفال، بعد ربع ساعة فقط من العملية الأمريكية.