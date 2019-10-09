الكويت: العدوان التركي على سوريا يهدد استقرار المنطقة

الكويت (أ ش أ)

أكدت الكويت، أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه اليوم الأربعاء - "إن العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا، تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدًا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، والذي حقق مؤخرًا تقدمًا ملموسًا، بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

ودعا المصدر كافة الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري، حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري، وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها.