  • عاجل:العدوان التركي على سوريا.. (تغطية مباشرة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاجتياح التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    الكويت: العدوان التركي على سوريا يهدد استقرار المنطقة

    10:52 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الكويت: العدوان التركي على سوريا يهدد استقرار المنطقة

    العدوان التركي على سوريا

    الكويت (أ ش أ)

    أكدت الكويت، أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

    وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه اليوم الأربعاء - "إن العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا، تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدًا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، والذي حقق مؤخرًا تقدمًا ملموسًا، بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

    ودعا المصدر كافة الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري، حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري، وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها.

    هذا المحتوى من

    الاجتياح التركي شمال سوريا الكويت عدوان تركيا سوريا

    الخبر التالى:

    القروي شخصية سجالية داخل السجن وخارجه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان