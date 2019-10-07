بعد تهديد ترامب.. الليرة التركية تشهد أكبر هبوط منذ شهر أمام الدولار

القاهرة – مصراوي:

بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقضاء على الاقتصاد التركي، شهدت الليرة التركية، أكبر هبوط منذ شهر، مقابل الدولار، بنسبة 2%، ليسجل 5.8050 مقابل دولار أمريكي واحد.

وهدد ترامب بالقضاء على الاقتصاد التركي، حال قررت أنقرة شن عملية عسكرية على شمال سوريا، وضرب معاقل الأكراد، حلفاء الولايات المتحدة.

وأسفرت هذه التطورات عن هبوط ملحوظ لسعر السندات السيادية التركية بالدولار الأمريكي.

وجرى هذا التهديد في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سوريا قرب حدود تركيا، تزامنا مع استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".