مسؤول بارز في هونج كونج : لا نستبعد حظر الانترنت

هونج كونج- (د ب ا):

قال اب كووك-هيم، أحد مسؤولي هونج كونج البارزين، اليوم الاثنين إن حكومة المدينة" لا تستبعد حظر الانترنت" إذا أخفق الحظر الذي تم فرضه مؤخرا على ارتداء أقنعة الوجه في ردع المظاهرات المناهضة للحكومة التي تقترب من أتمام شهرها الخامس.

وأضاف في برنامج إذاعي، مؤكدا على ما قالته الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام لدى إعلانها حظر ارتداء أقنعة الوجه" في هذه المرحلة، الحكومة سوف تدرس كل السبل القانونية لوقف أعمال الشغب".

ويشار إلى أن الأدوات الرقمية وتشمل تطبيق تلجرام للرسائل ومنتدى "ال أي اتش كيه جي" على شبكة الانترنت والخرائط الحية التي تراقب وجود الشرطة، تعد جزءا رئيسيا لخطط الحركة بالإضافة إلى أنه يتم توظيف سيولتها لتخفيض عمليات الاعتقال والإصابات الناجمة عن الاشتباكات مع الشرطة.

وكانت لام قد صدقت الجمعة الماضية على تشريع طارئ يعود للعهد الاستعماري يسمح للرئيسة التنفيذية تطبيق قواعد جديدة بدون موافقة المجلس التشريعي.

وقد شهدت المدينة مطلع الأسبوع مظاهرات أمس شارك فيها الألاف، والكثير منهم ارتدوا أقنعة الوجه، في تحدي للحظر. وعلى الرغم من أن المظاهرات بدأت سلمية، إلا أن أعمال تخريب وعنف من جانب الشرطة والمتظاهرين اندلعت لاحقا.