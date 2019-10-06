باريس: سنعزز الفحص الاستخباراتي بعد الهجوم على مقر للشرطة

باريس- (د ب أ):

تعتزم فرنسا اتخاذ خطوات لتحسين عمليات الفحص الاستخباراتي، عقب وقوع هجوم إرهابي استهدف مقر للشرطة في باريس الخميس الماضي، حيث نفذ موظف هجوم طعن، مما أسفر عن مقتل أربعة من زملائه وإصابة اثنين آخرين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب لصحيفة جورنال دي ديمانش، الأحد، إن الحكومة سوف تشكل قوتي مهام لتقديم مقترحات بحلول نهاية العام لتحسين الفحص في وحدات الاستخبارات واستخبارات مكافحة الارهاب بشرطة باريس.

ويأتي هذا الهجوم بعد 3 أشهر من تحذير المدعي العام الفرنسي جان فرانسوا ريكارد بأن تهديد الإرهاب عاد مجددا.

وكانت فرنسا قد شهدت عدة هجمات إرهابية منذ عام 2015.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيليب القول " معرفة ما حدث يوم الخميس والتأكد من تبني عمليات التدقيق الملائمة داخل جهاز الاستخبارات من القضايا الرئيسية". وأضاف أنه يجرى إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان قد حدث تسرب لبيانات استخباراتية.

وكان منفذ الهجوم الذي يبلغ من العمر 45 عاما، يعمل بمقر الشرطة منذ عام 2003، و كان يعمل في دعم تكنولوجيا المعلومات لوحدتها المعلوماتية.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير لقناة تي اف وان اليوم " بالطبع حدث إخفاق".

وأضاف أن التحقيق سوف يظهر ما إذا كان زملاؤه أخفقوا في الإبلاغ عن أمور ربما كانت قد منعت وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه في حال كانوا قد أخطأوا فإنه سوف يتم معاقبتهم.

وبسؤاله حول ما إذا كان يعتزم الاستقالة، مثلما طالب بعض أعضاء المعارضة، قال كاستانير إن هذه المسألة ليست مطروحة.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل مراسم تأبين في مقر شرطة باريس .