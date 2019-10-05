الإمارات: تمديد فترة التصويت في انتخابات البرلمان ساعة

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات تمديد عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) ساعة إضافية،على مستوى مراكز الانتخاب الـ39 في مختلف أنحاء الدولة.

وقال مسؤولون في اللجنة للصحفيين إن باب التصويت سيغلق في التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة بالتوقيت المحلي، "بسبب تزايد أعداد الناخبين خلال الفترة المسائية".

وقال طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، للصحفيين إنه "لن يتم إغلاق أي مركز انتخابي إلا بعد التأكد من خلوه تماما من الناخبين".

وقال لوتاه: "إن عملية التصويت تسير بشكل سلس منذ بدء الاقتراع في الثامنة صباحا، في جميع المراكز، وزادت معدلات الإقبال على التصويت خلال الفترة المسائية، خصوصا وأن اليوم عطلة أسبوعية، ما يساعد على تزايد الإقبال على مدار الساعة"، لافتا إلى أن عملية التصويت تستغرق دقيقة واحدة منذ دخول الناخب إلى مركز التصويت وحتى مغادرته.

وبينت اللجنة أنه بعد الانتهاء من عملية التصويت، سيتم فك الشفرة الخاصة بالنظام الإلكتروني في المركز الانتخابي الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) لتظهر النتائج لجميع المرشحين في كافة أنحاء الدولة على الشاشات الرئيسية في المركز، وليتم بعدها الإعلان رسميا عن النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وانطلقت اليوم انتخابات المجلس لاختيار 20 نائبا برلمانيا من بين 478 مرشحا من مختلف إمارات الدولة.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 125 مرشحا في إمارة أبوظبي، و86 في دبي، و109 في الشارقة، و60 في رأس الخيمة، و53 في الفجيرة، و26 في عجمان، إضافة إلى 19 في أم القيوين.

وتوافد الإماراتيون على لجان التصويت بداية من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وتسير عملية التصويت بسهولة، ودون أية ملاحظات.