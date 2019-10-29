الأمم المتحدة تدين ارتفاع القتلى والجرحي في احتجاجات العراق

بغداد - (د ب ا)

أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جنين هينس بلاشيرت في بيان ، بأقوى العبارات ارتفاع عدد القتلى والإصابات خلال المظاهرات التي تجتاح أجزاء كثيرة من العراق.

وقال البيان ، الذي نشرته البعثة في موقعها على الانترنت،إن التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق ، ولا سيما في كربلاء الليلة الماضية ، هي أكثر ما يثير القلق،حيث تشير تقارير الشهود إلى أن النيران الحية استخدمت ضد المتظاهرين ، مما تسبب في أعداد كبيرة من الإصابات.

وأضاف البيان : "العنف ليس هو الحل ، وحماية الحياة هي الضرورة الملحة. هناك حاجة ماسة لإجراء حوار وطني لإيجاد حلول سريعة وهادفة. يجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة من العنف ".

وتابع البيان أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي وهي مستعدة للمساعدة في هذا الحوار.

ويشهد العراق احتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد واسقاط الحكومة وحل البرلمان.