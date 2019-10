إيفانكا ترامب عن مقتل البغدادي: "العالم أكثر أمانًا مع موت الوحش"

القاهرة- (مصراوي):

وصفت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، إيفانكا، زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بـ"الوحش"، وقالت إن العالم أصبح مكانًا أكثر مكانًا بعد مقتله.

وتوجّهت إيفانكا ترامب في تغريدة عبر تويتر، بالشكر إلى "الرجال والنساء الشجان الذين خططوا ونفذوا العملية الخاصة، التي أودت بحياة زعيم التنظيم الإرهابي"، بحسب قولها. وتابعت: "مع موت هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانًا"، في إشارة إلى البغدادي.

وأرفقت إيفانكا تغريدتها بصورة لترامب ونائبه مايك بنس ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وقادة عسكريين آخرين، أصناء مُشاهدتهم عملية قتل البغدادي عبر الفيديو.

Statement from @POTUS on the Death of Abu Bakr al-Baghdadi: the world's #1 terrorist and leader of ISIS. https://t.co/qII4Rqlyrl



Thank you to the brave men & women who planned & executed this Special Operations raid - with the death of this monster, the world is a safer place. pic.twitter.com/1aAEPTbA1M