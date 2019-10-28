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إيفانكا ترامب عن مقتل البغدادي: "العالم أكثر أمانًا مع موت الوحش"

04:35 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
إيفانكا ترامب عن مقتل البغدادي: "العالم أكثر أمانًا مع موت الوحش"

إيفانكا ترامب

القاهرة- (مصراوي):

وصفت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، إيفانكا، زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بـ"الوحش"، وقالت إن العالم أصبح مكانًا أكثر مكانًا بعد مقتله.

وتوجّهت إيفانكا ترامب في تغريدة عبر تويتر، بالشكر إلى "الرجال والنساء الشجان الذين خططوا ونفذوا العملية الخاصة، التي أودت بحياة زعيم التنظيم الإرهابي"، بحسب قولها. وتابعت: "مع موت هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانًا"، في إشارة إلى البغدادي.

وأرفقت إيفانكا تغريدتها بصورة لترامب ونائبه مايك بنس ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وقادة عسكريين آخرين، أصناء مُشاهدتهم عملية قتل البغدادي عبر الفيديو.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأحد، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال ترامب في خطاب ألقاه من غرفة الاستقبال بالبيت الأبيض إن "البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود".

وقُتِل البغدادي (48 عامًا) بعد أن فجّر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق مسدود تحت موقع مخبأه.

وأسفرت العملية التي اعتبرها ترامب "جريئة وخطيرة" عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقِع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.

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