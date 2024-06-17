إعلام عبري: صدور قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خلال أيام

(وكالات)

قالت القناة الـ13 العبرية، أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن مذكرتي اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال 10 أيام.

وأضافت القناة العبرية، أن قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يجري العديد من المناقشات بهذا الشأن.

وأفادت القناة العبرية، أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية يعقدون مناقشات بشأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية.