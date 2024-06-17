إعلان

BBC

إعلام عبري: صدور قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خلال أيام

04:22 م الإثنين 17 يونيو 2024

نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت القناة الـ13 العبرية، أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن مذكرتي اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال 10 أيام.

وأضافت القناة العبرية، أن قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يجري العديد من المناقشات بهذا الشأن.

وأفادت القناة العبرية، أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية يعقدون مناقشات بشأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

نتنياهو الجنائية الدولية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يوآف جالانت طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان