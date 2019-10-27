رويترز: أنباء عن مقتل البغدادي في غارة أمريكية

القاهرة - مصراوي:

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي -طلب عدم الكشف عن هويته- أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية، استهدفت زعيم تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقالت الوكالة إن المسؤول لم يكشف عن مزيد من التفاصيل، ولم يوضح مصير تلك العملية العسكرية.

وفيما أوضحت الوكالة أن مسؤولين آخرين -اتصلت بهم- رفضوا التعليق على الأمر، نقلت عن مجلة "نيوزويك" التي أوردت عن مسؤول بالجيش الأمريكي -اطلع على نتيجة العملية- أن "البغدادي قُتل في غارة".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش).

ووفق ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل أكثر لكلمة ترامب، التي وصفها بالمهمة.

لكن الوكالة أشارت إلى تكهنات بأن ترامب قد تكون لديه معلومات عن أبو بكر البغدادي.

ولفتت الوكالة أيضًا إلى تغريدة للرئيس الأمريكي، مساء السبت، قال فيها إن "هناك شيء كبير جدًا حدث". وهي تغريدة حملت أيضًا غموضًا كبيرًا.​

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