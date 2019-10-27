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    البيت الأبيض: ترامب يُدلي بتصريح "مهم" اليوم

    05:57 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
    البيت الأبيض: ترامب يُدلي بتصريح "مهم" اليوم

    دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش).

    ووفق ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل أكثر لكلمة ترامب، التي وصفها بالمهمة.

    لكن الوكالة أشارت إلى تكهنات بأن ترامب قد تكون لديه معلومات عن زعيم تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

    ولفتت الوكالة أيضًا إلى تغريدة للرئيس الأمريكي، مساء السبت، قال فيها إن "هناك شيء كبير جدًا حدث". وهي تغريدة حملت أيضًا غموضًا كبيرًا.​

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    دونالد ترامب البيت الأبيض هوجان جيدلي

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