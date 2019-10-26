البنتاجون: مايكروسوفت تنشئ نظام حوسبة سحابية بتكلفة 10 مليارات دولار

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فوز شركة مايكروسوفت بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية تصل تكلفته 10 مليارات دولار.

وأفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت بأن مايكروسوفت تقوم بموجب العقد بتوفير شبكة بنية تحتية سحابية لخدمة أعمال ومهمات الجيش الأمريكي.

ويمنح الفوز بالعقد مايكروسوفت دفعة كبيرة لطموحاتها في عقد صفقات حكومية في مجال الحوسبة السحابية، ويمثل ضربة لأمازون التي تريد أن تعزز قسمها الخاص بالحوسبة السحابية.