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    أردوغان: سأقدم طلبًا لواشنطن لتسيلم قائد قوات سوريا الديمقراطية

    08:49 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    أردوغان: سأقدم طلبًا لواشنطن لتسيلم قائد قوات سوريا الديمقراطية

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستقدم طلبًا رسميًا للولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

    وكان عبدي اتهم تركيا باستخدام قيادات من تنظيمي النصرة وداعش في هجومها الأخير، على شمال شرق سوريا، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" عربية.

    وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه ببقاء القوات الأميركية لفترة طويلة في سوريا.

    وأضاف: "الهجوم العسكري التركي لم يتوقف شمال شرق سوريا".

    وشنت تركيا عدوانًا عسكريًا على شمال شرق سوريا، في التاسع من أكتوبر الجاري، بهدف إنشاء منطقة آمنة والتصدي لقوات سوريا الديمقراطية التي تصنفهم على أنهم جماعة إرهابية.

    وأعلن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة بعد لقاء جمع بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بهدف إنشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا، والسماح بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق.

    وانتهت الهدنة مساء الثلاثاء الماضي، وأبلغ الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن جميع القوات الكردية انسحبت من منطقة على الحدود السورية مع تركيا.

    واتفق الجانبان الروسي والتركي الثلاثاء، على منح القوات الكردية مهلة جديدة بدأت ظهر أمس الأربعاء لمدة 150 ساعة للانسحاب من شمال شرق شرق، على أن تشرف القوات التركية الروسية المشتركة في سوريا على تأمين انسحاب الأكراد من شمال سوريا، بعد لقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين بنظيره التركي، في سوتشي.

    أردوغان الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية الأكراد تركيا العدوان التركي مظلوم عبدي

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