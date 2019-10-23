جونسون يجري اتصالا هاتفيا مع ميركل

لندن (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، حسبما أعلن مكتب الحكومة البريطانية في داونينج ستريت في لندن اليوم الأربعاء.

وجاء الاتصال مساء أمس الثلاثاء بعد أن رفض مجلس العموم البريطاني في تصويت ثان الخطة الخاصة بالجدول الزمني التي تقدم بها جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي

وأوضح المكتب أن الاتصال استمر قرابة عشر دقائق، مشيرا إلى أن جونسون أوضح خلاله، كما فعل في اتصال سابق مع دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه لا يرغب في تأخير خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه يتعين خروج بريطانيا من التكتل في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وفي أعقاب رفض البرلمان للجدول الزمني، قرر جونسون تجميد القانون الخاص بخروج بريطانيا.

ومن أجل تنفيذ اتفاق الخروج الذي اتفق عليه مع بروكسل، يحتاج جونسون إلى تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني قد وافق امس الثلاثاء بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، غير أن المجلس رفض الجول الزمني لبحث اتفاق الخروج.