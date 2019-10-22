مسؤول أمريكي: الأكراد أبلغونا بإخلاء المنطقة الآمنة شمال سوريا

القاهرة - (مصراوي)

أكد مسؤول أمريكي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيو" أن الأكراد أبلغوهم بإخلاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

وشنت القوات التركية عدوانًا عسكريًا في التاسع من أكتوبر الجاري، على شمال شرق سوريا بهدف استهداف وحدات سوريا الديمقراطية التي يصنفها النظام التركي على إنها إرهابية، قبل أن يعقد الرئيس التركي لقاءا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ويتفقا على إعلان هدنة لمدة خمسة أيام تنتهي اليوم، وإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.