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    مسؤول أمريكي: الأكراد أبلغونا بإخلاء المنطقة الآمنة شمال سوريا

    06:29 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    مسؤول أمريكي: الأكراد أبلغونا بإخلاء المنطقة الآمنة شمال سوريا

    القوات التركية في سوريا

    القاهرة - (مصراوي)

    أكد مسؤول أمريكي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيو" أن الأكراد أبلغوهم بإخلاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

    وشنت القوات التركية عدوانًا عسكريًا في التاسع من أكتوبر الجاري، على شمال شرق سوريا بهدف استهداف وحدات سوريا الديمقراطية التي يصنفها النظام التركي على إنها إرهابية، قبل أن يعقد الرئيس التركي لقاءا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ويتفقا على إعلان هدنة لمدة خمسة أيام تنتهي اليوم، وإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

    الأكراد الولايات المتحدة تركيا القوات التركية سوريا

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