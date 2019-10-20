قائد "قسد": سحبنا كامل قواتنا وتركيا لم تلتزم بالهدنة

القاهرة - (مصراوي)

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، "سحبنا كامل قواتنا من رأس العين السورية"، مشيرا إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ولا تزال تشن هجمات، بحسب تصريحاته لموقع "العربية".

وأكد عبدي، رفضهم لأي احتلال تركي للأراضي السورية، مضيفًا: "أن على تركيا إعلان وقف إطلاق للنار بشكل دائم".

ولفت إلى أن واشنطن لم تسحف كافة قواتها من سوريا وأنها سحبت القوات من عين العرب ومنبج والرقة فقط.

وأضاف: "قبلنا الانسحاب من المناطق الواقعة بين رأس العين وتل أبيض، وهو ما يمثل دورنا بالاتفاق الذي تم بين أنقرة وواشنطن".

وأعلن عبدي، أنه لا توجد أي اتفاقيات بين "قسد" والنظام السوري حتى الآن.

ويرى أن روسيا تساند تركيا وتريد حماية مصالحها في المنطقة.

وشنت القوات التركية في التاسع من أكتوبر الجاري، عدوانًا عسكريًا على شمال شرق سوريا بزعم محاربة الأكراد الذي تصنفهم على أنهم إرهابيين، قبل أن تتدخل واشنطن وتعقد لقاءا بين الرئيس التركي، ونائب الرئيس الأمريكي، لتعلن هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 5 أيام بين القوات التركية و"قسد".