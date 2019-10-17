تركيا ترفض طلب أكراد سوريا بتوفير بممر أمن لإجلاء الجرحى والمدنيين

أكراد فارين من الحرب في شمال سوريا

بيروت - (د ب أ):

رفض الجيش التركي والقوات المواليه له في سوريا، طلب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تأمين ممر لخروج المدنيين والجرحى من مدينة رأس العين المحاصرة في ريف الحسكة الشمالي الغربي اليوم الخميس.

وقال مصدر من قسد لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) "رفض الجيش التركي طلب قوات سورية الديمقراطية ممر آمن لإجلاء الجرحى والمدنيين المحاصرين في رأس العين ".

وأكد المصدر " بعد فرض حصار تقريبا على المدينة اصبح هناك صعوبة في نقل الجرحى لذا نحن بحاجة لممر لنقل الجرحى من داخل المدينة " .

في الأسبوع الماضي ، شنت تركيا عدوانًا عسكريًا شمال شرق سوريا لاستهداف ما تصفهم بـ"الارهابيين" وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين، وأثار الهجوم مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وسط نزوح مدني هائل في المنطقة.

ودعت الإدارة الكردية لمنطقة شمال شرق سورية المتمتعة بالحكم الذاتي اليوم الخميس المجتمع الدولي والجامعة العربية وجماعات الإغاثة إلى التدخل وفتح ممر إنساني للمدنيين في مدينة رأس العين المحاصرة.

وأضافت في بيان أن الأطفال والمسنين لم يتمكنوا من مغادرة البلدة بسبب الضربات الجوية والقصف من جانب الجيش التركي.