العالم يُندّد بالعدوان التركي على الشمال السوري (فيديوجرافيك)

إعداد- رنا أسامة:

سارعت دول عربية وغربية للتنديد على نطاق واسع بالعدوان التركي المتواصل على الشمال السوري، منذ أمس الأربعاء، مُعتبرة أنه "انتهاك صارخ" يُهدّد أمن واستقرار المنطقة ويفتح الباب على مصراعيه أمام تنظيم داعش الإرهابي ليعود مُجددًا إلى المنطقة.

بدأت تركيا عدوانها السافر الذي أطلقت عليه اسم "نبع السلام" بقصف عشوائي طال مرافق خدمية وبنى تحتية كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه في بلدات مثل القامشلي والدرباسية ورأس العين، موقعة ما لا يقل عن 8 قتلى من المدنيين و19 من قوات سوريا الديموقراطية، و33 مُصابًا بجروح متفاوتة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد أيام من تراجع القوات الأمريكية بعيدًا عن الحدود. ويُعد هذا ثالث هجوم تركي في الشمال السوري بعد هجوم في عام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية، وثانٍ في عام 2018 سيطرت على إثره على منطقة عفرين الكردية. وأوقع العدوان التركي حتى الآن ما لا يقل عن 8 قتلى مدنيين.