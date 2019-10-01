مجلس الوزراء اللبناني يستأنف مناقشة الموازنة

بيروت - (د ب أ):

استانف مجلس الوزراء اللبناني عصر اليوم الثلاثاء مناقشة موازنة العام 2020 في جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وحضرها الوزراء، وتم الانتهاء من مناقشة أرقام الموازنة الخاصة بمعظم الوزارات.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة أنه "بالنسبة إلى أرقام الموازنة، فقد انتهينا في الجزء الثاني من معظم الوزارات، بقيت وزارتان للجلسة المقبلة".

وأعلن أن "جلسة للجنة الإصلاحات ستعقد غدا عند الخامسة مساء، كما ستعقد جلسة أخرى بعد جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الخميس المقبل، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات نأمل أن تكون مهمة في موضوع الإصلاح الذي يجب أن يترافق مع الموازنة".

وأشار إلى أن "الإصلاحات منها ما يجب أن يتخذ فيه قرار فوري، ومنها ما هو بحاجة إلى مشروع مرسوم يحال إلى المجلس النيابي" مضيفاً أن " عملية الإصلاح مستمرة، ما يُنجز ويدخل في الموازنة هو شق، وما يُنجز ويحتاج إلى مشروع قانون يُرسل إلى المجلس النيابي، والعمل الإصلاحي سيستمر عبر اللجنة أو عبر مجلس الوزراء حتى النهاية".

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد بدأ بمناقشة موازنة العام 2020 في الثامن عشر من سبتمبر الماضي في جلسات متلاحقة.