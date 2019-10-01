  • عاجل:أول وفاة بسبب الفسيخ الفاسد.. وارتفاع عدد مصابي الإسكندرية لـ32

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    حمدوك: المشاركة باجتماعات الأمم المتحدة شكلت عودة السودان للمجتمع الدولي

    09:18 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    حمدوك: المشاركة باجتماعات الأمم المتحدة شكلت عودة السودان للمجتمع الدولي

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

    الخرطوم - (أ ش أ):

    قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن مشاركة السودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكلت عودة السودان إلى المجتمع الدولي.

    وأضاف حمدوك، في تصريحات للصحفيين عقب عودته اليوم من باريس، التي زارها بعد رئاسة وفد السودان في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، أن زيارته إلى فرنسا واجتماعه المطول مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكلا بداية لعلاقة متميزة مع فرنسا.

    ووصف زيارته إلى فرنسا بـ "الناجحة"، لافتًا إلى مشاركته في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين الفرنسيين.

    وأكد حمدوك التزام الحكومة واحترامها للصحافة والعمل على تأسيس مناخ ديمقراطي.

    هذا المحتوى من

    عبد الله حمدوك السودان الأمم المتحدة المجتمع الدولي

    الخبر التالى:

    هيئة الدفاع عن القروي تستعد لاتخاذ خطوات جديدة بعد رفض طلب الإفراج عنه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان