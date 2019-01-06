الديمقراطيون في الكونجرس يقدمون 4 مسودات لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

أصدرت رئيسة لجنة المخصصات المالية في الكونجرس الأمريكي نيتا لوي، اليوم الأحد، نصوص 4 مشروعات قوانين معنية بإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي يسري في أسبوعه الثالث.

وقال مكتب لوي -حسب ما أوردته صحيفة (هيل) الأمريكية- إن مجلس النواب سينظر أولا في مشروع المخصصات المالية الخاصة بوزارة الخزانة وهيئة الإيرادات الداخلية، مشيرا إلى أن المسودات الأخرى تغطي وزارات بينها الزراعة والداخلية والنقل والإسكان والتنمية الحضرية.

وأشارت لوي (نائبة ديمقراطية عن نيويورك) في بيان إلى أن "تصرفات الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأوامر الرئيس دونالد ترامب اعترضت سبيل خطتنا الحزبية الشاملة لإنهاء الإغلاق الحكومي"، مضيفة أنه "من العاجل أن نتخذ خطوات لإعادة تشغيل أجزاء الحكومة الأكثر تأثيرا على العائلات العاملة".

وشددت لوي على أن الأربع مسودات تطابق عمليا المسودات التي مررها مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في أغسطس الماضي، لافتة إلى أن التغيير الجوهري الوحيد بين الأربع مسودات الجديدة ومسودات أغسطس هو بند لضمان حصول موظفي الحكومة الموقوفين على أجور فترة الوقف.

وحذرت لوي أنه "إذا لم يتصرف الكونجرس، لن يتلقى الشعب الأمريكي عوائد ضرائبه، وستخسر العائلات بطاقات التموين، وستتوقف القروض العقارية، وستستمر المتنزهات العامة في تراكم المخلفات والقمامة".

وأكدت لوي أن "تلك المسودات ستوقف هذه الفوضى وإعادة العديد من الموظفين إلى عملهم، وضمان عمل أجزاء هامة من الحكومة لأجل الشعب الأمريكي"، مضيفة أنه "بعد تمرير تلك المسودات ينبغي على الشيوخ تمريرهم كذلك وأن يوقعهم الرئيس لإدخالهم حيز التنفيذ".

وأغلقت ربع هيئات وكيانات الحكومة الأمريكية في 22 ديسمبر الماضي بعد اختلاف الكونجرس والبيت الأبيض حول ميزانية الحكومة بعد إصرار ترامب على تخصيص 6ر5 مليار دولار لبناء جدار حدودي جنوب البلاد لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.