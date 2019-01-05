الرئيس المكسيكي: كنت أناضل من أجل المبادئ والأفكار والقيم

مكسيكو سيتي- أ ش أ:

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه لا يملك من الأموال إلا أقل من 23 ألف دولار فقط، وإن هذه الأموال ليست إلا مدخراته الشخصية، بحسب ما جاء في الكشف المالي منذ توليه السلطة في الأول من ديسمبر.

وقال الرئيس اليساري أوبرادور -البالغ من العمر 65 عاماً- في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، إن زوجته حققت أكثر منه بقليل وهي تمتلك شقة في العاصمة المكسيكية مكسيكو حيث يعيشان، موضحا "لم أكن مهتما قط بالمال.. لقد كنت أناضل من أجل المبادئ والأفكار والقيم".

وأضاف أوبرادور أن المزرعة التي ورثها عن أبيه في مقاطعة شياباس بجنوب البلاد، مسجلة بأسماء أبنائه الأربعة.

وتعهد أوبرادور، الذي يُطلق عليه لقب "أملو"، بأن يحكم بحرص وتدبر من دون تبذير، وأن يقتطع من راتبه بحدود 65 ألف دولار سنويا، وهو أقل بنحو النصف مما اقتطعه الرئيس السابق من راتبه.

وخلال مؤتمر صحفي، أخرج "أملو" من محفظته دولارين أمريكيين كانت قد أعطيت له كتميمة حظ من قبل رجل مكسيكي يعيش في الولايات المتحدة، كما أخرج 200 بيزو مكسيكي قال إنها كل ما في جيبه.

وكان الرئيس المكسيكي الجديد قد أعلن، عقب أداء اليمين الدستورية، أنه لن يعيش في القصر الرئاسي الفخم، ووصفه بأنه "باذخ"، وأمر بتحويله إلى مركز ثقافي وفتحه أمام الجمهور. وهو بالفعل ما حدث، حيث شوهد لاحقاً عشرات المواطنين يصطفون أمام بوابات "قصر لوس بينوس" الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي، للاطلاع على مقتنياته والتجول داخل أروقته، والتقاط الصور التذكارية.