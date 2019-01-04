رئيس البرازيل الجديد يطالب الجهات الحكومية بتمرير تشريع لحماية مسئولي الأمن

برازيليا (أ ش أ)

طالب الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد، بتمرير تشريع على وجه السرعة بغرض حماية المسئولين الأمنيين من الملاحقة القضائية خلال فترة خدمتهم.

وحذر بولسونارو -في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر) أوردتها شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الجمعة- أنه لن يكون هناك تقليص سريع للحد من معدلات الجريمة في البلاد، إلا إذا حظى المسئولون بهذه الضمانات.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن هذا الإجراء يأتي ذلك في إطار مواصلة بولسونارو في تحديد الأولويات لإدارته الجديدة.

كان بولسونارو قد أعرب عن رغبته - طوال فترة حملته الانتخابية - بمنح الشرطة والجنود الهدوء العقلي خلال القيام بعمليات التي غالبًا ما تكون عنيفة، كما أنه قد أيد أيضًا توسيع نطاق الحصول على أسلحة نارية حتى يتمكن الأشخاص من الدفاع عن أنفسهم.