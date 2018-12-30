الجزائر تخطط لطرح مبادرة تمكن سوريا من استعادة عضويتها في الجامعة العربية

الجزائر - (د ب أ):

تعتزم الجزائر طرح مبادرة على القمة العربية تهدف لتمكين سورية من استعادة عضويتها في الجامعة العربية التي جرى تعليقها منذ نوفمبر 2011.

ونقل الموقع الاخباري الإلكتروني "الجزائر باتريوتيك " عن مصادر دبلوماسية قولها اليوم الأحد، إن الجزائر تعكف على اعداد مقترح يخص عودة سورية للجامعة العربية، وأن هذا المقترح سيتم طرحه على القمة العربية الـ30 التي ستعقد في تونس في مارس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن "الجزائر لم تتوقف أبدا عن حث الدول العربية على رفع تعليق عضوية سورية في الجامعة من خلال صوت وزير خارجيتها عبد القادر مساهل"، حيث ترى الجزائر أن "عودة سورية أمر ضروري للتسيير السلس لجامعة الدول العربية".

وأضاف الموقع أنه "منذ اندلاع الأزمة السورية قبل سبعة أعوام، لم تنحرف الجزائر عن موقفها الثابت، وهي من بين الدول القليلة التي تعمل على اعادة دمج سورية في الجامعة العربية".