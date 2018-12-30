بوتين يبعث برسالة لترامب بمناسبة "الكريسماس"

موسكو - (د ب أ):

أفادت الرئاسة الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) وبداية العام الجديد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الكرملين أن بوتين شدد في رسالته على أن "العلاقات الروسية-الأمريكية عامل رئيسي لضمان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".

كما أكد بوتين استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن عدد كبير من القضايا.

وتأتي رسالة بوتين لنظيره الأمريكي في وقت يتبادل فيه الجانبان الاتهامات بانتهاك "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى".

وهدد ترامب في أكتوبر الماضي بالانسحاب من المعاهدة التي وقعها البلدان في عام 1987.