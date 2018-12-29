انطلاق انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في الجزائر

القاهرة- (مصراوي):

انطلقت، اليوم السبت، انتخابات التجديد النصفي، لأعضاء مجلس الأمة في الجزائر، حسب موقع النهار الجزائري.

ودخل حزب جبهة التحرير الوطني، هذا المعترك الانتخابي، عبر جميع الولايات، مدعوما بمنتخبي الحزب، وعدد من التشكيلات السياسية التي قررت دعم الأفلان.

وسيتم هذا الانتخاب، تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية، من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستجرى لأول مرة تحت إشراف قضاة، وفقًا للموقع.

وصرح وزير العدل الجزائري الطيب لوح، في وقت سابق، أن هذه الانتخابات ستجري لأول مرة تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير736 قاض، سيشرفون على مكاتب التصويت، البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون.

وسينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون، لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات، حسب ما تشير إليه المادة 107 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الإنتخابات.