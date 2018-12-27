العراق يدرس عرضًا للتعاون الواسع مع إيران في مجال الطاقة

بغداد (د ب أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس أن دول المنطقة تقع عليها مسؤولية كبيرة لترسيخ أسس السلام والاستقرار، عبر حوار جدي لتعزيز الثقة، وبما يحقق رغبة التعاون المشترك، وخدمة شعوب المنطقة.

وشدد الرئيس العراقي، خلال استقباله وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان على "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع الميادين، خاصة في مجالي الطاقة والمياه، وبما يعزز سبل التعاون بين البلدين الصديقين".

من جهته، أكد الوزير أردكانيان حرص إيران ورغبتها باستمرار التعاون مع العراق في كافة المجالات، سيما قطاع الكهرباء والطاقة والمياه واستثمارها من نواحي التوليد والتجهيز وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات.

على الصعيد نفسه، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إن الانتصار في مجال توفير الطاقة الكهربائية، هو انتصار للإعمار وعلامة تقدم للأمم، ويجب أن يتجاوز العراق حالة التعثر في مجال الطاقة، وأن لا نبقى دولة مستوردة وانما منتجة للطاقة .

وأكد خلال استقباله اردكانيان والوفد المرافق له على "عمق وتنوع العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والايراني".

وجدد استعداد العراق "للتعاون وتذليل العقبات من أجل إكمال الإجراءات العملية والاجرائية، وايجاد الحلول اللازمة، وانجاح المباحثات بين المسؤولين والخبراء المعنيين بهذا الملف بين البلدين الجارين".

وأكد الوزير الإيراني "استعداد الجانب الإيراني التام لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية، وإنشاء محطات الطاقة وصيانتها والمساعدة بتطوير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال، وتدريب الكوادر العراقية، والعمل وفق جدول زمني لتقليل الهدر الكبير وزيادة انتاج العراق من الكهرباء اضافة للربط المباشر".