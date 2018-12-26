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وزارة يابانية: الهيئات الحكومية فشلت في الوفاء بمعدل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

07:49 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
وزارة يابانية: الهيئات الحكومية فشلت في الوفاء بمعدل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية أن 80% من الهيئات الحكومية فشلت في الوفاء بمعدل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة يقف دون المستوى المطلوب بموجب القانون في 35 من 43 وكالة رسمية اعتبارا من أول يونيو من هذا العام.

وأفادت أرقام الوزارة بأن معدل التوظيف الحقيقي للأشخاص من ذوي الإعاقة بلغ 22ر1% مقابل الرقم القانوني وهو 2.5 % ، مشيرة إلى أنه من بين المجموع،فشلت 28 وزارة من بين 34 وزارة ووكالة حكومية مركزية في الوصول إلى معدل التوظيف القانوني.

وأشارت الأرقام، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) على الإنترنت، إلى أنه على مستوى البلديات، كان عدد العاملين من ذوي الإعاقة غير كاف في 40 % من جميع المحافظات و30% من المدن والبلدات والقرى.

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