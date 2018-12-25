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التحالف العربي يرصد 20 انتهاكا حوثيا لاتفاق السويد في الحديدة خلال 24 ساعة

08:13 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
التحالف العربي يرصد 20 انتهاكا حوثيا لاتفاق السويد في الحديدة خلال 24 ساعة

الحوثيين

الرياض - (أ ش أ)

رصد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم /الثلاثاء/ 20 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال ال24 ساعة الماضية".

وأضاف التحالف - في بيان صادر عنه أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن: "ميليشيا الحوثي تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة، في مخالفة صريحة لاتفاق السويد المتعلق بهذا الشأن".

وكان العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس /الإثنين/ أن الحوثيين يواصلون اختراق اتفاق السويد، وبلغ عدد الانتهاكات حتى الأحد 138 انتهاكا، مشيرا إلى أن الانتهاكات طالت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من جانب الميليشيات الحوثية، مؤكدا في الوقت ذاته استمرارعمليات الجيش الوطني اليمني الهجومية في عدد من المناطق والمحاور في حجة وغيرها ضد الميليشيات الحوثية.

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