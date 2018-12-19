أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

المتحدثة باسم قسد:"قوات سوريا الديمقراطية" ستواجه تركيا حتى الموت

09:45 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
المتحدثة باسم قسد:"قوات سوريا الديمقراطية" ستواجه تركيا حتى الموت

موسكو - (أ ش أ)
قالت المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، جيهان أحمد، اليوم الأربعاء إن القوات لا تعتمد بالأساس على أية جهة وإنما تعتمد على قدراتها الذاتية وعلى شعبها.

وقالت المتحدثة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية تعليقا على إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا وترك "قسد" لمصيرها أمام القوات التركية: "إن "قسد" لاتعتمد بالاساس على أية جهة وإنما تعتمد على قدراتها الذاتية وعلى شعبها..وقد قلنا مرارا أننا سنواجه التهديدات التركية. ستكون حرب موت .سنواجهها بقوة".

هذا المحتوى من

قسد قوات سوريا الديمقراطية سحب القوات الأمريكية جيهان أحمد

الخبر التالى:

"خيانة واستسلام".. الخاسرون والفائزون من سحب أمريكا لقواتها من سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان