المتحدثة باسم قسد:"قوات سوريا الديمقراطية" ستواجه تركيا حتى الموت

موسكو - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، جيهان أحمد، اليوم الأربعاء إن القوات لا تعتمد بالأساس على أية جهة وإنما تعتمد على قدراتها الذاتية وعلى شعبها.

وقالت المتحدثة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية تعليقا على إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا وترك "قسد" لمصيرها أمام القوات التركية: "إن "قسد" لاتعتمد بالاساس على أية جهة وإنما تعتمد على قدراتها الذاتية وعلى شعبها..وقد قلنا مرارا أننا سنواجه التهديدات التركية. ستكون حرب موت .سنواجهها بقوة".