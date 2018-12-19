إطلاق اسم ترامب على كائن برمائي بسبب موقفه من قضايا المناخ

لندن - (د ب أ):

أطلقت شركة إنشاءات بيئية بريطانية اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كائن برمائي أشبه بالدودة يتخذ جحورا يعيش فيها ، وذلك بعدما اشترت حقوق التسمية في مزاد لجمع الأموال.

وقالت الشركة المسماة "إنفيروبيلد" إنها دفعت 25 ألف دولار لشركة "رينفورست تراست" ومقرها أمريكا من أجل حقوق تسمية الكائن الدودى عديم الأرجل والذى تم تسميته "ديرموفيس دونالد ترامبي "وذلك تكريما لالتزام دونالد ترامب بالقضايا البيئية!".

وكان ترامب قد انسحب العام الماضى من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخى التى تهدف إلى الحد من الزيادات العالمية فى درجات الحرارة الناتجة عن انبعاثات الكربون .

ونشرت الشركة التي فازت بحق تسمية الكائن صورة للكائن الأشبه بالدودة، مع تعديل في صورته بوضع شعر ترامب الأشقر.

وكان قد جرى اكتشاف هذا الكائن فى غابة مطيرة في بنما.

تعيش البرمائيات عديمة الأرجل بالكامل تقريبا تحت الأرض، وهي لا ترى، الأمر الذى يعكس حقيقة أن هذه المخلوقات لديها أعين بدائية لا يمكنها سوى رصد الضوء أو الظلام، بحسب أيدن بيل، أحد مؤسسي الشركة.

وذكر بيل فى منشور بمدونته:"قال دونالد ترامب الذي لا يستطيع رؤية العالم سوى باللونين الأبيض والأسود، إن التغير المناخي خدعة طرحها الصينيون".

وقال بيل: "إنفيروبيلد ليست منظمة سياسية على نحو جلى وواضح ولكننا نشعر بحاجة قوية لأنه يجب أن يفعل الجميع ما في وسعهم لنترك العالم في حال أفضل مما وجدناه".