رئيس الاتحاد اليهودى بنيويورك: نرغب في التقيؤ من تصرفات حكومة الاحتلال

كتبت - بسمة باهر:

هاجم رئيس الاتحاد اليهودى فى نيويورك، إريك جولدشتاين، تصرفات الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينين قائلا: "نشعر بالرغبة في التقيؤ من نشاط الحكومة مع الفلسطينيين".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن جولدشتاين قوله إن "الناس الذين كانوا حتى ثلاث سنوات من أعظم مؤيدي إسرائيل قالوا لنا إنهم يريدون أن يتقيأوا، وأن كل استثمارهم ومحبتهم لإسرائيل ضاعت".

وأضاف أنه "في كل يوم يتصل يهود أمريكيون بمكاتب الاتحاد اليهودى للتصريح بعدم رغبتهم فى استثمار أموالهم في إسرائيل مجددا، هم ينظرون إلى الموقف تجاه الفلسطينيين والموقف تجاه طالبي اللجوء واحتكار الحاخامات ويقولون إن هناك انفصال ثقافي عميق ويشعرون بعدم الارتياح من كل هذا لذلك يفضلون الانفصال".

وتابع أن وزير الشتات نفتالي بينيت قال قبل أسبوعين خلال جلسه حكومية إن عدم اكتراث اليهود الأمريكيون لا علاقة له بأي عمل تابع للحكومة الإسرائيلية وهذا ببساطة غير صحيح فإن أعمال الحكومة تلعب دورا حاسما في موقفنا تجاه إسرائيل".

بينما أكد مسؤولون كبار في المجتمع اليهودي، بحسب الصحيفة، أن العلاقات بين إسرائيل ويهود الولايات المتحدة هي في أشد الأزمات منذ قيام الدولة في ضوء تصرفات الحكومة الإسرائيلية على المستوى الفلسطيني.