حقّق حُلم تكوين أُسرة مع مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية في تركيا

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يؤثر العقم على زوج من بين ستّة أزواج في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تعود أسبابه إلى الطرفين، الرجل والمرأة. بالنسبة للعديد من الأشخاص، قد يكون الطريق إلى تحقيق حلم الأبوة والأمومة معقدًا، لكنه ليس مستحيلًا.

يتجه كل عام عدد متزايد من الأزواج إلى التلقيح الصناعي من أجل تحقيق حلم الإنجاب لعدّة أسباب منها الزواج المتأخر وتأجيل التفكير في الإنجاب وعوامل تتعلق بالمحيط وغيرها. لحسن الحظ، فإن التقدم التكنولوجي في مجال المساعدة على الإنجاب يتطور بسرعة أكبر.

في مراكز أجيبادم لعلاج العقم في تركيا، نقدم لكم حلولاً علاجية مخصصة مدعومة بفرق طبية ذات خبرة واسعة، وتقنيات حديثة لمساعدتكم في تحقيق حلم الإنجاب. حيث تُجري هذه المراكز سنويًا حوالي 10,000 دورة تلقيح صناعي. ويقوم أخصائيو الخصوبة في مستشفيات أجيبادم، والذين يتمتعون بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة، بتطوير خطط علاجية مخصصة وفقًا للاحتياجات الفردية لكل زوج، مما يزيد من فرص النجاح بشكل كبير.

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تطبيقات مبتكرة تعزز معدلات نجاح التلقيح الصناعي

عندما يتعلق الأمر بالتلقيح الصناعي، تلعب خبرة الفريق الطبي دورًا رئيسيًا. ولهذا السبب فإن الأزواج الذين فشلوا في تحقيق الحمل بواسطة تقنيات طبية تقليدية، يحصلون على فرص أكبر للنجاح في مركز أكثر خبرة.

لقد ساهم التقدم التكنولوجي في تقنيات المختبر والأدوية والأدوات الجراحية في تحسين نتائج التلقيح الصناعي بشكل كبير. في مراكز أجيبادم لعلاج العقم في تركيا، لا نكتفي فقط بتبني أحدث التكنولوجيات الطبية، بل نعمل أيضًا على تعزيز البحث العلمي لتطوير حلول جديدة. مع خبراء الخصوبة المشهورين عالميًا والرعاية الشخصية التي نوفرها، تجذب مراكزنا الأزواج الذين يبحثون عن علاجات مبتكرة ورحيمة من جميع أنحاء العالم.

في أجيبادم، يلتقي الابتكار بالخبرة لتحويل حلمكم في الإنجاب إلى حقيقة. وبفضل توفر آخر التكنولوجيات الطبية والمخبرية في مراكزنا، نضع جميع الإمكانيات رهن إشارتكم لتحقيق حلمكم في تكوين أسرة. إذ تُمكّن اختبارات ما قبل الزرع الجيني من اختيار الأجنة جينيًا، بينما تركز الأساليب المبتكرة على تحسين احتياطي المبيض لدى النساء بالإضافة إلى ذلك، تعزز التقدمات الحديثة من عدد الحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها، مما يقدم أملًا جديدًا لعلاج العقم لدى الرجال

اليوم، أصبحت تقنيات التلقيح الصناعي أكثر فعالية من أي وقت مضى في مساعدة الأزواج على تحقيق حلم الأبوة.

خصوبة الذكور، أمل جديد لعلاج انعدام الحيوانات المنوية

يؤثر انعدام الحيوانات المنوية، وهو الغياب الكامل للحيوانات المنوية عند القذف، على 5 إلى 10% من الرجال المصابين بالعقم، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند الذكور. يعتمد العلاج التقليدي على استخراج الحيوانات المنوية من الخصية بالمنظار باستخدام تقنيات جراحية مجهرية متقدمة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تفشل هذه التقنية في إستخراج حيوانات منوية مناسبة للتخصيب.



في مراكز أجيبادم لعلاج العقم في تركيا، نقدم حلاً مبتكرًا لهذه الحالات: علاج الخصية بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية. تهدف هذه التقنية التجديدية إلى تحفيز أنسجة الخصية بغرض تحسين نوعية وكمية الحيوانات المنوية.

في دراسة جامعية رائدة أجراها خبرائنا، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال، استفاد 135 رجلاً يعانون من انعدام الحيوانات المنوية من علاج الخصية بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية. فكانت النتائج كالتالي:

1.بين الرجال الذين فشلوا بالفعل في إحدى عمليات استخراج الحيوانات المنوية من الخصية بالمنظار، كان جمع الحيوانات المنوية ناجحًا في 27.5 في المائة من الحالات.

2. بين المرضى الذين فشلوا في محاولتين أو أكثر، كانت نسبة النجاح حوالي 16.4 في المائة.

كجزء من برنامج التلقيح الصناعي الشامل، يمكن أن يكون علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية للخصية بمثابة تغيير جذري. وهذه النتائج تمثل أملا حقيقيا للأزواج الذين يواجهون مشاكل الخصوبة الأكثر تعقيدًا.

تقدم واعد في علاج العقم عبر تحسين كمية ونوعية البويضات

يعد احتياطي المبيض وكمية وجودة البويضات من العوامل الأساسية لنجاح عملية الإخصاب والتطور الجنيني والحمل. عندما تنخفض هذه العوامل، فإن عملية التلقيح الصناعي قد لا تعطي النتائج المرجوة. لكن هناك آمال جديدة.

في مراكز أجيبادم لعلاج العقم في تركيا، نقدم علاجات مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة وكمية البويضات، وأحد أهم هذه العلاجات هو تحفيز المبيض بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية. تعمل هذه التقنية المتقدمة على تحفيز المبيضين من أجل زيادة احتياطي البويضات وتحسين جودتها للرفع من فرص الحمل، وخاصة عند النساء اللاتي تعانين من ضعف استجابة المبيض.

في دراسة أجراها البروفيسور بولنت تيراش على 510 امرأة بمتوسط عمر 40.3 سنة، ساهم علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية إلى:

1.زيادة في عدد الجريبات الغارية ومستويات الهرمون المضاد لمولر.

2.انخفاض في مستويات هرمون تحفيز الجريبات.

3.وصول معدل الحمل بعد التلقيح الصناعي إلى 20 في المائة.

تقدم هذه النتائج أملاً جديداً للحالات الصعبة في تحقيق حلم الإنجاب.

يعدّ التلقيح الصناعي أحد أبرز الحلول الطبية التي توفر الأمل للأزواج الذين يعانون من تحديات الإنجاب. من خلال التقنيات المتطورة والخبرات الطويلة التي يتمتع بها فريق الطبي، يسعى المركز إلى تقديم أفضل العلاجات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات كل زوج، مما يزيد من فرص تحقيق حلم الأبوة والأمومة. إذا كنتم تبحثون عن رعاية صحية متقدمة وحلول مبتكرة لتحقيق حلم الإنجاب، فلا تترددوا في زيارة موقعنا وطلب الاستشارة من فريقنا المختص. إننا هنا لدعمكم في كل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

إذا كنتم ترغبون في الحصول على إستشارة طبية بالمجان بخصوص تأخر الحمل، يمكنكم زيارة موقعنا ومشاركتنا تفاصيل حالتكم الصحية من خلال ملإ نموذج الاتصال. سيتواصل معكم فريقنا المختص في غضون ساعات قليلة: اضغط هنا