الأندية الجماهيرية في خطر: كيف نحمي تاريخها ومستقبلها؟

الأندية الجماهيرية تتجاوز كونها فرق كرة قدم، فهي تمثل تاريخا غنيا، وروابط عاطفية مع الجماهير، ومع المخاطر المستمرة للهبوط، يصبح الحفاظ على هذه الأندية مسؤولية تتجاوز حدود النادي نفسه.

هذا الموسم، يواجه الإسماعيلي والاتحاد السكندري شبح الهبوط، ويحتاج الدراويش إلى معجزة حقيقية للبقاء في الدوري الممتاز لكرة القدم، ما يسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر.

بعدما أصبح الهبوط للأندية الجماهيرية يعني بداية رحلة شاقة نحو العودة، فالصعود بعد السقوط أمر صعب جدا.

هنا يظهر الدور الحيوي للدولة، ليس فقط كمراقب، بل كشريك استراتيجي في خلق استقرار طويل المدى، يضمن أن الأندية لا تضطر لاتخاذ قرارات لحظية تهدد مستقبلها ليشتري أسبوعا من الهدوء، ثم تترك فاتورة الغد مفتوحة.

المرحلة الحالية تتطلب تحركا سريعا من وزير الشباب والرياضة الجديد جوهر نبيل عبر اجتماع عاجل مع إدارات الأندية الشعبية.

الجلوس على طاولة واحدة قد يكون البداية الحقيقية لخطة إنقاذ مدروسة ومستدامة.

كما أن تطوير البنية التحتية أمر حيوي: ملاعب حديثة، أكاديميات ناشئين، مراكز تدريب، وتنمية الموارد التجارية مثل حقوق البث والرعاية، كلها عوامل تجعل الأندية قوية اقتصاديا وفنيا، قادرة على المنافسة دون خوف من الهبوط أو الأزمات المتكررة. ويؤسس لخطط مستدامة، بعيدا عن ضغط الجماهير اللحظي.

إلى جانب الدعم الخارجي، تقع على عاتق الأندية مسؤولية كبيرة تجاه قطاع الناشئين، فهم مستقبل الفريق وأساس استقراره الفني والمادي.

بداية من اختيار المواهب بناء على الكفاءة فقط، وعدم الانصياع للمجاملات، لخلق قاعدة قوية للفريق الأول ويضمن استمرارية الأداء بعيدا عن الأزمات الموسمية. أي نادي يهمه النجاة يجب أن يبدأ بقطاع الناشئين داخله قبل التفكير في الصفقات.

النجاة الحقيقية للأندية الجماهيرية تتطلب تعاونا بين إدارة محترفة داخل النادي والدولة كشريك استراتيجي، بهدف تحويل التحديات إلى فرص، وضمان مستقبل مستقر يرضي الجماهير ويحمي التراث الرياضي.