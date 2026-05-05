"يا رايحين للنبي الغالي".. انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (صور)

كتب : محمد نصار , أحمد العش

08:36 م 05/05/2026
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (1)
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (4)
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (6)
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (5)
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (3)
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (7)
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (8)
    انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع (9)

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري صباح اليوم، حيث غادرت العبارة "آيلة" وعلى متنها 90 حاجًا و2 حافلة، وذلك في مستهل موسم الحج لعام 1447هـ.

ويأتي ذلك ضمن خطة تشغيل تشمل سفر نحو 5840 حاجًا و130 باصًا عبر 7 رحلات بحرية، إذ تم إعداد خطة متكاملة لضمان انتظام حركة السفر وتيسير الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالميناء، بما في ذلك شرطة الميناء، الجوازات، الجمارك، الحجر الصحي، وشركات النقل البحري والسياحي.

توجيهات بتقديم خدمات متميزة للحجاج

كلف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة، قيادات الهيئة بضرورة تقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، بما يعكس كفاءة وجاهزية الموانئ المصرية وحرص الدولة على تيسير أداء المناسك وفق رؤية شاملة وخطط تنفيذية محكمة.

وشددت التوجيهات على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الميناء، وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج، مع سرعة إنهاء الإجراءات ومنع التكدسات وضمان انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول.

متابعة دقيقة لتشغيل العبارات وتنظيم التفويج

وأكدت التعليمات أهمية المتابعة اللحظية لتشغيل العبارات والتأكد من جاهزيتها الفنية، مع التنسيق الدقيق بين الوكالات الملاحية وسلطات الميناء لتفويج الحجاج وفق جداول التشغيل المحددة، بما يضمن انتظام الرحلات وسلامة الركاب.

تجهيزات متكاملة داخل ميناء نويبع

شملت الاستعدادات الخاصة بتسهيل سفر الحجاج تجهيز صالات السفر بكافة الوسائل والخدمات، ومنها مكيفات الهواء، شاشات العرض، منظومة إذاعة داخلية، كاميرات مراقبة، ومقاعد انتظار.

وتم تخصيص صالة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب توفير طاقم طبي وسيارات إسعاف ومطافئ تعمل على مدار الساعة داخل قرية الحجاج، لضمان أعلى مستويات الخدمة والرعاية.

