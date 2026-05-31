يواصل بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، تقديم فعالياته الفكرية والثقافية، من خلال تنظيم حلقة جديدة من برنامج "القاهرة النقدية" بعنوان: "ناقد ومشروع.. أحمد يوسف علي"، وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد 31 مايو 2026.

وتخصص الحلقة لمناقشة التجربة الفكرية والنقدية للدكتور أحمد يوسف علي، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين والباحثين المهتمين بالشأن النقدي والثقافي.

مشاركة نخبة من النقاد والباحثين

يشارك في أعمال الحلقة كل من النقاد والأكاديميين محمود عبد الغفار غيضان، ومحمد صلاح زيد، وإسراء بدوي، ومعتز سلامة، فيما يدير اللقاء الناقد أحمد حسن عوض.

وتأتي الفعالية ضمن البرنامج الفكري الذي يقدمه بيت الشعر العربي بهدف إعادة قراءة التجارب النقدية العربية المؤثرة، وتسليط الضوء على إسهاماتها في تطوير الدرس النقدي والثقافي، وإثراء الحوار حول القضايا الفكرية والأدبية المعاصرة.

"القاهرة النقدية" منصة للحوار المعرفي والثقافي

تعتبر سلسلة "القاهرة النقدية" واحدة من الأنشطة النوعية التي يحرص بيت الشعر العربي على تنظيمها بشكل دوري، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز النقاشات الفكرية وفتح آفاق جديدة للحوار المعرفي بين المتخصصين والجمهور.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التواصل بين النقاد والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي، بما يدعم الحراك الثقافي المصري والعربي، ويسهم في ترسيخ قيم المعرفة والتنوير داخل المجتمع.

إبراز المشروعات النقدية المؤثرة في الثقافة العربية

أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، من جانبه، أن البرنامج يسعى إلى إلقاء الضوء على المشروعات النقدية الجادة التي تركت أثرًا واضحًا في الثقافة العربية المعاصرة، وأسهمت في تطوير الدراسات الأدبية والنقدية.

وأشار إلى أن تجربة الدكتور أحمد يوسف علي تمثل نموذجًا مهمًا في مجال الدراسات النقدية والبلاغية، لما تطرحه من رؤى وأفكار وأسئلة معرفية كان لها دور بارز في إثراء حركة النقد الأدبي وتعميق النقاشات الفكرية.

دعم الفكر والإبداع وتعزيز الوعي الثقافي

أضاف "محجوب" أن بيت الشعر العربي يواصل من خلال هذه الفعاليات أداء رسالته الثقافية في دعم الفكر والإبداع، وتوفير منصات للحوار الجاد حول مختلف القضايا الأدبية والثقافية.

وأوضح الشاعر سامح محجوب، أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من رؤية صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى بناء مساحات فاعلة للنقاش والتبادل المعرفي، وتعزيز حضور الثقافة باعتبارها أحد أهم أدوات الوعي والتنمية المجتمعية.

