كلفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة بالتحرك الميداني العاجل لفحص حالة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات والتعامل معها بشكل فوري وإنساني، وذلك بعد أن تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة والذي اتخذ من الشارع مأوى له.

وقام فريق التدخل السريع بمحافظة القاهرة بالتعامل مع الحالة بمنطقة حلوان،إذ تم الوصول إلى الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، في إطار استجابة سريعة للحالات الإنسانية التي يتم رصدها على أرض الواقع أو عبر وسائل الإعلام.

إيداع الطفل دار رعاية وتقديم الدعم الكامل لحمايته وإعادة تأهيله

أفادت الوزارة بأنه تم إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة، بهدف توفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية له، بما يضمن حمايته وإعادة تأهيله بشكل مناسب.

وأضاف " البيان" أنه يجري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتوصل إلى ذوي الطفل، في إطار حرص الوزارة على لمّ شمل الأسر وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال بلا مأوى.

منظومة متكاملة للتعامل مع بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة للتعامل مع بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال منظومة تستهدف رفع كفاءة الاستجابة وسرعة التدخل الميداني في مختلف المحافظات.

وخصصت "التضامن" رقم واتساب (01557582104) لتلقي البلاغات مع تحديد موقع الحالة، حيث تتحرك فرق التدخل السريع فورًا لفحص البلاغات والتعامل معها ميدانيًا، ونقل الحالات المستحقة إلى دور الرعاية المناسبة.

تعزيز قدرات فرق التدخل السريع وتوسيع نطاق الاستجابة الميدانية

دعمت وزارة التضامن الاجتماعي فرق التدخل السريع بـ27 وحدة مجهزة، مزودة بوسائل اتصال لاسلكية حديثة، بما يضمن سرعة الوصول إلى الحالات والتعامل الفوري معها، خاصة في المحافظات الأعلى استقبالًا للبلاغات.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الاستجابة الإنسانية، بما يحقق تدخلًا أكثر فاعلية وسرعة في التعامل مع الحالات الطارئة.

فرق مدربة ومنظومة بلاغات متعددة لضمان الحماية الاجتماعية

تُعتبر فرق التدخل السريع أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تعمل من خلال شبكة فرق مدربة على مستوى المحافظات، إلى جانب الفريق المركزي، مع رفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريب متخصصة.

ويتم الاستعانة بالضبطية القضائية في الحالات التي تتعرض فيها الأطفال للخطر، لضمان حماية قانونية فورية وسريعة.

خطوط ساخنة ومتابعة إعلامية لضمان سرعة التدخل وإنقاذ الحالات

تستقبل وزارة التضامن البلاغات عبر الخط الساخن 16439، إضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، لضمان تعدد قنوات الإبلاغ وسرعة الاستجابة.

وتعتمد الوزارة أيضًا على ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى التدخل السريع وإنقاذ الحالات الإنسانية في التوقيت المناسب.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التضامن تستعرض تجهيزات مبادرة "أبواب الخير" لشهر رمضان

مطبخ الهلال الأحمر الرمضاني يقدم مليون وجبة لأهالي غزة

وزيرة التضامن تطالب بعقوبات رادعة على شركات الإنترنت المخالفة لتحديد سن المستخدمين