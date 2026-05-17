فضيحة بكهرباء الدقي.. محصل يُعيد طباعة الفواتير لتحصيلها من المشتركين مرة أخرى

كتب : محمد صلاح

08:51 م 17/05/2026

ضبط محصل يُعيد طباعة الفواتير

شهد قطاع الدقي التجاري التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واقعة جديدة تكشف حجم التلاعبات والمخالفات داخل بعض قطاعات شركات توزيع الكهرباء، بعدما تم رصد محصل يقوم بإعادة طباعة فواتير كهرباء سبق سدادها، ثم التوجه بها إلى المشتركين لتحصيل قيمتها مرة أخرى بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل.

وكشف مصدر مطلع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الواقعة جرى اكتشافها عقب ورود شكاوى من عدد من المواطنين بشأن مطالبتهم بسداد فواتير سبق دفعها بالفعل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاستياء بين المشتركين التابعين لقطاع الدقي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الفحص المبدئي أظهر قيام المحصل بطباعة الفواتير خارج المنظومة الرسمية للشركة، ثم استخدامها في عمليات تحصيل جديدة من المواطنين، في واقعة وصفت بأنها “خطيرة” وتمثل إهدارًا لحقوق المشتركين وتشويهًا لجهود الدولة في ميكنة الخدمات والتحول الرقمي داخل شركات الكهرباء.

وأكد أن الجهات المختصة داخل الشركة بدأت مراجعة شاملة لعمليات التحصيل والفواتير الخاصة بالمحصل المذكور، مع فحص جميع الإيصالات والمبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.

وتعيد هذه الأزمة فتح ملف الرقابة على منظومة التحصيل داخل شركات توزيع الكهرباء، خاصة مع تكرار وقائع التلاعب والتحصيل غير القانوني، رغم التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والعدادات مسبقة الدفع للحد من مثل هذه الممارسات.

وطالب عدد من العاملين بضرورة إحكام الرقابة على أعمال المحصلين ومراجعة منظومة طباعة الفواتير، مع تشديد العقوبات ضد أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بمستحقات الشركة.

