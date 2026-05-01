دي عشوائية وهمجية.. "صحة النواب": الدعوة لإيقاف أدوية الإنسولين والكيماوي جريمة

كتب : حسن مرسي

11:51 م 01/05/2026

أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إيقاف أدوية الإنسولين والكيماوي والضغط جريمة، مشيرا إلى أن الطب أطال عمر الإنسان من 30-40 عاما إلى 90-100 عام.

وأضاف سيف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن نجاح المضادات الحيوية والاستاتين والإنسولين أثبت علميا في كل الدراسات بإطالة حياة البشر.

وقال رئيس لجنة الصحة: "أتحدى أي حد يقول إن طفل خف من السكر بعد إيقاف الإنسولين، هذا الطفل سيتوفى فورا".

وأشار إلى أن نقابة الأطباء لا توقف الطبيب عن العمل إلا لخطأ جسيم يهدد حياة المرضى، وهي أوقفت الراحل لخطورته على صحة المصريين.

وتابع أن هيئة الدواء ومستشار الرئيس عوض تاج الدين حذرا من إيقاف أدوية الأمراض المزمنة، مطالبا بتغليظ عقوبة التطبيب عبر السوشيال ميديا.

وشدد الدكتور شريف سيف على أن النظام الغذائي لا يعالج الأمراض المزمنة، ولن ينجح أي دكتور يطرح نظرية دون دراسات علمية محكمة.

