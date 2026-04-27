أعلن المهندس أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن تشغيل منظومة متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع المحافظة، في إطار الحفاظ على السلامة العامة، مع الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.

أبرز تصريحات محافظ الجيزة اليوم

أوضح المحافظ، خلال لقائه بعدد من الصحفيين بديوان عام المحافظة، أنه تم تخصيص مأوى لاستقبال الكلاب الضالة لفترات مؤقتة، حيث تخضع لبرامج علاجية تشمل التحصينات والرعاية البيطرية اللازمة، قبل إعادة إطلاقها مرة أخرى في بيئتها الطبيعية، وفق آلية "العلاج ثم الإطلاق"، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض والسيطرة على الظاهرة.

خطة متكاملة لدمج النباشين داخل منظومة النظافة بالجيزة

أشار "الأنصاري" في سياق متصل، إلى أن ملف النباشين يتم التعامل معه ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على مشكلات تراكم القمامة، من خلال دمجهم بشكل منظم داخل منظومة النظافة، بما يحقق الاستفادة منهم ويحد من الممارسات العشوائية.

وكشف محافظ الجيزة عن إعداد خارطة طريق جديدة لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة، مؤكدًا أن الوضع الراهن لا يزال غير مرضٍ رغم وجود تحسن نسبي في بعض المناطق، لافتًا إلى أنه يعتمد أسلوب متابعة ميداني دقيق، إذ تتم غالبية جولاته بنسبة تتجاوز 90% بشكل مفاجئ وباستخدام سيارته الخاصة لرصد الواقع الفعلي.

وأضاف أن التحديات تختلف من منطقة لأخرى، موضحًا أن القرى تتمتع بدرجة من الالتزام المجتمعي، بينما تعاني بعض الأحياء ذات الكثافات السكانية المرتفعة مثل بولاق والطالبية والهرم من ضغوط كبيرة تفوق الإمكانات الحالية.

حياة كريمة تحقق طفرة خدمية.. وتوسع مرتقب في المرحلة الثانية بالجيزة

أشار "الأنصاري" إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء الأحياء وهيئة النظافة لوضع آليات متابعة جديدة تعتمد على بيانات دقيقة للقدرات التشغيلية، مع الإعلان عن قرب دخول إحدى الشركات الكبرى للعمل في بعض قطاعات المحافظة بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة.

وفيما يتعلق بملف التنمية، أوضح المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات داخل القرى، مؤكدًا التوسع في المرحلة الثانية لتشمل مزيدًا من المناطق.

محافظ الجيزة: رفع تغطية الصرف الصحي إلى 76% وخطط لاستكمال الباقي

لفت محافظ الجيزة، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظة الجيزة وصلت إلى 76%، واصفًا إياها بالمعدلات الجيدة، مع استمرار الجهود لتغطية المناطق غير المخدومة، مشددًا على أن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، إلى جانب وضع خطط عاجلة لمواجهة أي انقطاعات محتملة خلال فصل الصيف، ورفع جاهزية المحطات والشبكات لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.

