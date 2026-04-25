إعلان

"أمان".. مبادرة طلابية بإعلام الأزهر لتعزيز ثقافة حماية الطفل وكسر الصمت المجتمعي

كتب : أحمد العش

03:00 ص 25/04/2026

مبادرة توعوية لتعزيز وعي الأسر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق مجموعة من الطلاب بقسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر، مبادرة توعوية تحت عنوان"أمان" تستهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر اليومية، عبر رفع وعي أولياء الأمور بالعلامات المبكرة التي قد تشير إلى تعرض الطفل لأي خطر، مع تقديم إرشادات عملية للتعامل مع هذه الحالات قبل تفاقمها.

تفاصيل مبادرة أمان

تركز المبادرة على إبراز قضايا انتهاكات حقوق الطفل، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وكسر حالة الصمت تجاه هذه المشكلات، إلى جانب توعية الأسر بالعلامات غير الظاهرة التي قد تبدو على الأطفال، وتشجيع الحوار المفتوح داخل الأسرة بما يسهم في خلق بيئة آمنة تساعد الطفل على التعبير دون خوف أو تردد.

فريق عمل مبادرة أمان والمشرفون عليها

يضم الفريق الطلابي القائم على المبادرة كل من: عبدالله أحمد إبراهيم، محمد صبحي ربيع، كريم جمال ناجي، محمد حسن محمد، محمد جمال الدين، فارس عبدالسلام الشبراوي، عبد الرحمن صفوت السيد، سامح سلامة فرج حامد، محمود عوض عبد المنعم، وحسام ربيع محمود طلب.
ويأتي المشروع تحت إشراف كل من: الدكتور محمد حسني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، والدكتور محمد فؤاد، المشرف العام على مشروعات التخرج، وبإشراف تنفيذي للدكتور أحمد عبده، عضو هيئة التدريس بالكلية.
وأكد القائمون على المبادرة أنهم يسعون لأن يكونوا "صوتًا" لكل طفل و"عينًا" لكل أسرة، مشيرين إلى أن التوعية تمثل الخطوة الأولى نحو حماية الأطفال وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة أمان إعلام الأزهر جامعة الأزهر حماية الطفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان