تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى: نحن في حالة حرب وإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري ضروري

علق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أننا في حالة حرب وأن هناك من يريد "مص دم الشعب"، وأن هؤلاء يجب أن يُحاسبوا.

خبير: التقييمات تتوقع استمرار الحرب الإيرانية أكثر من 6 أشهر باستنزاف متبادل

كشف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن الضربات الأمريكية الموجهة لإيران تبدو شديدة البأس، لكنها لم تنجح في إسقاط النظام الإيراني الذي ما زال يرد باستخدام صواريخ باليستية متقدمة، مشيرًا إلى أن التقييمات الأمريكية تتوقع استمرار الحرب لأكثر من ستة أشهر في إطار استنزاف متبادل.

حسام الشاعر: "أول شغلانة لي كانت مندوب مطار أستقبل السياح وأوصلهم للفنادق"

كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن بدايته العملية في قطاع السياحة كانت ميدانية وبسيطة، حيث عمل كمندوب مطار لاستقبال السياح وتوصيلهم إلى الفنادق ومتابعة إقامتهم.

حسام الشاعر: سقوط الطائرة الروسية من أبرز أزمات السياحة في مصر

كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن سقوط الطائرة الروسية كان من بين أكبر الأزمات التي شهدتها السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لظلم كبير مقارنة بدول أخرى شهدت حوادث مشابهة ولم تتعرض لتداعيات كبيرة.

خبير: المشهد الإيراني يعكس "خيار شمشون".. طرف يُصعد والآخر يرد بتصعيد مضاد

كشف الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران اتسع بالفعل ليشمل دولًا عربية وخليجية ولبنان وتركيا وأذربيجان، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي يعكس ما وصفه بـ"خيار شمشون"، حيث يسعى كل طرف إلى التصعيد المضاد كلما صعّد الطرف الآخر.

جمال شعبان: عضلة القلب عند السيدات أقوى.. ولديهن حماية طبيعية حتى 45 عامًا

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزعل يكسر القلب، وأنه يجب على كل شخص ألا يُحزن زوجته أو ابنته أو حبيبته، مشيرًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء وقال: "رفقًا بالقوارير".