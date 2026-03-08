إعلان

الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين يكشف عن تحرك جديد لإعادة تصنيف مناطق هذه المحافظة

كتب : عمرو صالح

01:22 ص 08/03/2026 تعديل في 02:00 ص

قانون الإيجار القديم

كشف شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن تحرك قضائي جديد يوصي بندب خبير لإعادة تصنيف مواقع العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم من قبل لجان الحصر بمحافظة القليوبية، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

وقال "الجعار" في تصريحات لمصراوي، إن الجهات التنفيذية صنفت عدة مناطق تفتقر للمرافق الحيوية، سواء من الصرف الصحي أو دفع مخاطر المياه، على أنها مناطق متميزة، مما يلزم المستأجرين بدفع ٢٠ ضعف القيمة الإيجارية وفقًا للقانون.

وتابع: "هذه المناطق تفتقر لأبسط الخدمات، وتعاني من ضعف في المياه وعدم وجود شبكات صرف صحي".

وأوضح عبد السلام أن هيئة المفوضين أوصت بندب خبير لإعادة تصنيف تلك المناطق من جديد، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستأجرين وعدم تحميلهم قيمًا إيجارية غير عادلة.

ووفقًا للمادة (٤) من قانون الإيجار القديم، فإن القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة ستكون ٢٠ ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ستسدد ١٠ أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى ٤٠٠ جنيه، والمناطق الاقتصادية ٢٥٠ جنيهًا كحد أدنى.

وأشار القانون إلى التزام المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، بحسب المادة (٣)، على أن يتم تسوية الفروق بعد إعلان نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص، وتقسيط الفروقات المستحقة على مدى فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

قانون الإيجار القديم الإيجار عقارات الإيجار القديم

