بتوجيهات الرئيس السيسي.. الهلال الأحمر يشارك في دعم لبنان بشحنة إغاثية عاجلة

كتب : أحمد العش

07:02 م 27/03/2026
    جانب من مساعدات الهلال الأحمر المصري الإنسانية إلى لبنان
    جانب من مساعدات الهلال الأحمر المصري الإنسانية إلى لبنان
    جانب من مساعدات الهلال الأحمر المصري الإنسانية إلى لبنان
    جانب من مساعدات الهلال الأحمر المصري الإنسانية إلى لبنان
    جانب من مساعدات الهلال الأحمر المصري الإنسانية إلى لبنان
    جانب من مساعدات الهلال الأحمر المصري الإنسانية إلى لبنان
    جانب من مساعدات الهلال الأحمر المصري الإنسانية إلى لبنان

أكد الهلال الأحمر المصري، استمرار أداء دوره الإنساني بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، لدعم جهود الإغاثة والاستجابة للأزمات الدولية، انطلاقًا من التزامه بمبادئ العمل الإنساني وتعزيزًا لأواصر التضامن مع الشعوب الشقيقة في مختلف الظروف.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أعلن فيه عن مشاركته بصفته جهازًا مساندًا لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات، في إرسال شحنة بحرية بحمولة ألف طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الجمهورية اللبنانية، الثلاثاء الماضي؛ تعزيزًا لجهود الدولة المصرية في دعم الدول الشقيقة.

تفاصيل شحنة المساعدات الإنسانية إلى لبنان

أوضح البيان أن شحنة المساعدات الإنسانية إلى لبنان التي وصلت إلى مرفأ بيروت حملت على متنها سلالًا غذائية وأدوية ومواد طبية ومستلزمات إغاثية، وذلك للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليون نازح من الأشقاء اللبنانيين إثر أزمة النزوح الداخلي.

وتسلمت الشحنة رسميًا، أمس الخميس، بمرفأ بيروت، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الدعم المصري المستمر للأشقاء في لبنان.

مجانًا.. فتح ممشى "أهل مصر" من كوبري قصر النيل حتى إمبابة في هذا التوقيت
