شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية؛ أبرزها: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي، ويتابع تطوير النقل والموانئ المصرية، ويشدد على الالتزام بالجودة والجداول الزمنية، ومدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات، وبدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل، وتشغيل قطارات إضافية لمواكبة كثافة الإقبال خلال عيد الفطر.

مصر تدعم العرب.. السيسي يشدد على خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

الرئيس السيسي يتابع تطوير النقل والموانئ المصرية ويشدد على الالتزام بالجودة والجداول الزمنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات

عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف

تبدأ وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ولمدة شهر، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

تمكين القطاع الخاص أولوية.. مدبولي يستعرض النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

1500 جنيه لكل عامل.. صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة اليوم

اعتمد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 343,954,500 جنيه، كمنحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 229,303 عاملًا على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

إسرائيل تعلن اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية.. من هو؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية، غلام رضا سليماني، في غارة نُفذت داخل إيران خلال الليل.

تشغيل قطارات إضافية لمواكبة كثافة الإقبال خلال عيد الفطر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية الجديدة، علاوة على القطارات الحالية والمضافة مسبقًا، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، ونظرًا للطلب المتزايد على تذاكر السفر.

