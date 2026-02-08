تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير التموين: لا مبرر لارتفاع أسعار الدواجن وخيار الاستيراد مطروح بقوة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لن تسمح باحتكار سوق الدواجن، مشيرًا إلى أنها تستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار قبل شهر رمضان.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن اجتماعًا عقده مع الدكتور بهاء غنام رئيس جهاز "مستقبل مصر"، ووزير الزراعة وعدد من كبار المنتجين والمصنعين، قائلًا: "اتكلمنا بكل صراحة.. مش هيحصل احتكار".

وزير التموين يكشف خطة تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة الحبوب

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تفاصيل المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يتم عرضها بصفة يومية على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الاحتياطي آمن ويغطي احتياجات 6 أشهر.

الصحة: لم يتم تنفيذ أي حالة تبرع بأعضاء من متوفى لمريض حي حتى الآن

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة لم تشهد تنفيذ أي حالة تبرع أو نقل عضو من جسد متوفى إلى مريض حي حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هذا الحصر يتعلق بـ"الأعضاء" وليس "الأنسجة".

المتيني: البيروقراطية والثقافة المتجذرة وراء تجميد قانون التبرع بالأعضاء

أكد الدكتور محمود المتيني، رائد زراعة الكبد ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، أن أزمة عدم تفعيل التبرع بالأعضاء من المتوفين في مصر رغم وجود قانون منظم منذ عام 2010 تعود إلى تعقيدات إجرائية وعوائق ثقافية متجذرة.

وأوضح "المتيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الصورة على قناة النهار، أن القانون الحالي، رغم توافقه مع المؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنيسة، يتضمن مادة صعبة التطبيق تشترط توجه المواطن في حياته إلى الشهر العقاري لتوثيق وصيته بالتبرع.

أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل ارتفاعات واضحة في درجات الحرارة خلال الساعات الماضية، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، إلى جانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أسهم في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

نقيب الزراعيين: من حق المواطن دواجن بسعر مناسب.. وهذا هو السعر العادل

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية يأتي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الأعلاف ساهمت في هذا الارتفاع، إلا أنه شدد على أن من حق المواطن أن تصل إليه الدواجن بسعر مناسب.

وقال "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "سعر الكيلو الفعلي للفراخ 70 جنيهًا"، مؤكدًا أنها تباع للمستهلك بـ90 أو 95 جنيهًا، وأن هذا الفرق غير مبرر، خاصة مع استقرار أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة.