شهد الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، اليوم، إطلاق مشروع زاد آل "البيت" المحروسة، لتقديم وجبات ساخنة ومجهزة للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة السيدة زينب، بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة ومؤسسة حي على الوداد.

وحضر فاعليات الإطلاق، الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، الدكتورة رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، مدير مركز تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة، اللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، المهندس تامر شمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد.

ومن جانبه وجه الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة، الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومؤسسة حي على الوداد لرعايتهم هذه المبادرات.



وقال وكيل وزارة الأوقاف، أتوقع أن تكون انطلاقة مشروع "زاد آل البيت" من منطقة السيدة زينب رضي الله عنها، باكورة للامتداد لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية.



وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع زاد آل البيت هو نتاج تعاون الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن ومحافظ القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة "حي على الوداد"، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.



ولفت عبدالرحمن، إلى أن مشروع "زاد آل البيت" الذي ترعاه مؤسسة "حي على الوداد" أحد المشروعات التي تندرج تحت مسمى "الأمن الغذائي" لتوفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد إلى معظم محافظات الجمهورية، برعاية وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.



ووجه رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة الاجتماعي، الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد.



وأعلن اللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، تقديم كل سبل الدعم لمشروع "زاد آل البيت"، معربًا عن أمله في أن ينطلق هذا المشروع لكل محافظات الجمهورية.



وأوضح رئيس حي السيدة زينب، أن مشروع زاد آل البيت" هو ثمرة التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن بداية من الانطلاق من حي السيدة زينب هي فاتحة خير لامتداد المشروع لباقي المناطق.



فيما توجه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا موسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لدعمهم لمشروع "زاد آل البيت".



وقال المهندس تامر شمعة، إن مشروع "زاد آل البيت" هو هدية المؤسسة للشعب المصري بأكمله، ويأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن مشروع زاد آل البيت سينطلق في جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية، وهو أقل ما يمكن تقديمه للشعب المصري، ونوع من التعاون بين جميع الوزارات لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ونشر المحبة والتعاون والسلام.