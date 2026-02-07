إعلان

مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت" للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

11:59 م 07/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إطلاق مشروع زاد آل البيت للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب
  • عرض 5 صورة
    إطلاق مشروع زاد آل البيت للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب
  • عرض 5 صورة
    إطلاق مشروع زاد آل البيت للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب (5)
  • عرض 5 صورة
    إطلاق مشروع زاد آل البيت للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، اليوم، إطلاق مشروع زاد آل "البيت" المحروسة، لتقديم وجبات ساخنة ومجهزة للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة السيدة زينب، بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة ومؤسسة حي على الوداد.

وحضر فاعليات الإطلاق، الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، الدكتورة رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، مدير مركز تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة، اللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، المهندس تامر شمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد.

ومن جانبه وجه الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة، الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومؤسسة حي على الوداد لرعايتهم هذه المبادرات.


وقال وكيل وزارة الأوقاف، أتوقع أن تكون انطلاقة مشروع "زاد آل البيت" من منطقة السيدة زينب رضي الله عنها، باكورة للامتداد لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية.


وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع زاد آل البيت هو نتاج تعاون الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن ومحافظ القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة "حي على الوداد"، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.


ولفت عبدالرحمن، إلى أن مشروع "زاد آل البيت" الذي ترعاه مؤسسة "حي على الوداد" أحد المشروعات التي تندرج تحت مسمى "الأمن الغذائي" لتوفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد إلى معظم محافظات الجمهورية، برعاية وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.


ووجه رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة الاجتماعي، الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد.


وأعلن اللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، تقديم كل سبل الدعم لمشروع "زاد آل البيت"، معربًا عن أمله في أن ينطلق هذا المشروع لكل محافظات الجمهورية.


وأوضح رئيس حي السيدة زينب، أن مشروع زاد آل البيت" هو ثمرة التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن بداية من الانطلاق من حي السيدة زينب هي فاتحة خير لامتداد المشروع لباقي المناطق.


فيما توجه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا موسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لدعمهم لمشروع "زاد آل البيت".


وقال المهندس تامر شمعة، إن مشروع "زاد آل البيت" هو هدية المؤسسة للشعب المصري بأكمله، ويأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن مشروع زاد آل البيت سينطلق في جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية، وهو أقل ما يمكن تقديمه للشعب المصري، ونوع من التعاون بين جميع الوزارات لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ونشر المحبة والتعاون والسلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زاد آل البيت مسجد السيدة زينب أوقاف القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالأحمر والذهبي".. ياسمين صبري تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة أنيقة
زووم

"بالأحمر والذهبي".. ياسمين صبري تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة أنيقة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

الإعلامي أحمد سالم يعلن استعداده للتبرع بأعضائه بعد الوفاة
أخبار مصر

الإعلامي أحمد سالم يعلن استعداده للتبرع بأعضائه بعد الوفاة
استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
علاقات

استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
إعلامي يكشف معايير حسام حسن لاختيار حارس منتخب مصر في كأس العالم 2026
رياضة محلية

إعلامي يكشف معايير حسام حسن لاختيار حارس منتخب مصر في كأس العالم 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران