كتب - أحمد العش:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اليوم الأحد، عن رفع قيمة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية التي يتم إصدارها عبر المنافذ المصرية، لتصل إلى 30 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مارس 2026، وذلك في إطار تحديث وتنظيم إجراءات الدخول للوافدين.

وأوضحت "الغرفة" في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم منظومة العمل بالمنافذ المختلفة، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتيسير حركة السياحة الوافدة، مؤكدة ضرورة أن تقوم شركات السياحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديث برامجها السياحية بما يتوافق مع الرسوم الجديدة.

وشددت غرفة شركات السياحة، على أهمية التنسيق المسبق مع الشركاء الخارجيين ووكلاء السفر في مختلف الدول، لضمان وضوح الإجراءات الجديدة أمام السائحين وتجنب أي معوقات قد تؤثر على حركة السفر أو تنفيذ البرامج السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأعربت "غرفة السياحة"، في ختام بيانها، عن تقديرها للتعاون المستمر من جانب شركات السياحة الأعضاء، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الجديدة اعتبارًا من الموعد المحدد لتطبيق القرار.



