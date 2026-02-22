كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيهات رئاسية جديدة بشأن تطوير المناهج والذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من ملفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى جودة التعليم.

حالة الطقس الأيام المقبلة.. نشاط الرياح وأمطار متفرقة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 23 فبراير وحتى الجمعة 27 فبراير 2026، وفقًا لأحدث الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مراقبة أحوال الطقس في مصر.

وأوضحت "الهيئة" في بيان رسمي، أن غدا الإثنين 23 فبراير يشهد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2) إلى (3) درجات.

استمرار صرف الـ400 جنيه للبطاقات التموينية.. كيف تعرف أنك مستفيد؟

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدعم الاستثنائي المخصص للبطاقات التموينية المستحقة، بواقع 400 جنيه شهريًّا خلال شهرَي مارس وأبريل، بإجمالي 800 جنيه طوال فترة التنفيذ، وذلك في إطار إجراءات تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

متحدث الوزراء: تحصيل إيجارات الإسكان البديل لضمان استدامة المرافق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة متابعة تحصيل إيجارات وحدات الإسكان البديل للعشوائيات بشكل منتظم، بهدف توجيه هذه الموارد إلى أعمال الصيانة والنظافة وضمان استدامة المرافق داخل تلك الوحدات.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، إن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أكدت محاسبة اللجان التي تتأخر في إنهاء إجراءات التصالح أكثر من 7 أيام، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار تقليل البيروقراطية وتسريع خطوات التقنين أمام المواطنين.

بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تأثير الهبوط الأرضي والتشققات الأرضية ببحيرة سد النهضة على جدران السد، ومدى تأثر دول المصب السودان ومصر حال انهياره خاصة أن بحيرته تحتوي على مايزيد عن 60 مليار متر مكعب من المياه.

وقال شراقي في تصريحاته لمصراوي: إن التشققات الأرضية ببحيرة سد النهضة تسرب ما يقرب من 6.5 مليار متر مكعب لباطن الأرض وظهر ذلك خلال السنوات الأخيرة بارتفاع عدد الزلازل بمنطقة الأخدود الإفريقي من 5 زلازل إلى إلى ما يزيد عن 260 زلزل سنويا الأمر الذي يهدد أمن وسلامة السد الذي تعتبره أثيوبيا مشروعا قوميا.

3 حالات تستوجب التغيير الفوري لعداد الكهرباء القديم

قال قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنه إذا كان لديك عداد كهرباء قديم "ميكانيكي"، يجب عليك المبادرة باستبدال عداد مسبق الدفع "أبو كارت" به؛ لتفادي الغرامات أو رفع العداد في حالات الأعطال أو تأخر السداد.

طرق سهلة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي ومتابعة حالة الحجز

تتيح وزارة الإسكان، للمتقدمين على حجز شقق الإسكان الاجتماعي امكانية الاستعلام بسهولة عن موقف طلباتهم ونتيجة تخصيص الشقق عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، باستخدام الرقم القومي وبيانات الحجز المسجلة مسبقًا.

وتأتي هذه الخطوة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وضمان شفافية الإجراءات وسرعة معرفة النتيجة:

لا توجد إصابات.. بيان "السكك الحديدية" بشأن حادث قطار فاقوس

قالت هيئة السكك الحديدية إنه أثناء مسير قطار الركاب رقم 4409/ 3625 (خط فاقوس- السماعنة) بين محطتَي فاقوس والسماعنة، عند الكيلو 1/350، وفي تمام الساعة 12.50 ظهر اليوم الأحد، فوجئ قائد القطار بعبور جرار زراعي دون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:



