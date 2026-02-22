أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عملية تقييم أداء المحافظين جزء أساسي من منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن التقييم يتم دوريًا من خلال آليات واضحة تشمل استطلاعات الرأي التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لقياس رضا المواطنين ومتابعة مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" إن هذه الاستطلاعات تمكن الحكومة من تحديد أولويات المواطنين الحقيقية، مؤكدًا أنها تدعم التنسيق بين المحافظات ومركز المعلومات، مما يساعد المحافظين على التحرك بفاعلية أكبر واستجابة سريعة لاحتياجات الشارع.

وأضاف أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يحتل أولوية قصوى في الاجتماعات، موضحًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الرصد الفوري لأي تعدٍ والتعامل معه بحسم، خاصة أن الرقعة الزراعية قضية أمن قومي.

وتابع أن هذا الملف سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء المحافظين، مشيرًا إلى الاعتماد على أربعة مؤشرات إلزامية تُقاس شهريًا، وهي: زمن اكتشاف التعدي، وزمن تنفيذ الإزالة، ومعدل تكرار المخالفة، وصافي الفقد في الرقعة الزراعية.

وأكد الحمصاني أن تحقيق تقدم ملموس في هذه المؤشرات سينعكس مباشرة على تقييم الأداء، موضحًا أن الحكومة تتابع هذه الملفات بدقة واستدامة لضمان حماية الأراضي الزراعية وتحقيق الانضباط الشامل في التعامل مع المخالفات.